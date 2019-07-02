فريق طبي بمستشفى الملك فهد المركزي ينهي معاناة مسنة بجازان

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، اليوم الثلاثاء، في إنهاء معاناة مريضة مسنة تبلغ من 81 عاماً من صعوبة التنفس، والتي لازمتها لعدة سنوات.

ونجح الفريق الطبي في إجراء العملية بكل يسر في زمن قياسي، حيث قام الفريق الطبي المكون من الدكتور خالد البحيري رئيس قسم جراحة الصدر بمستشفى الملك فهد المركزي، والدكتور حسن الزبيدي من مستشفى الملك فيصل التخصصي، في إجراء منظار جراحي تم من خلاله استئصال كيس « bronchogenic cyst» من على القصبة الهوائية، ونجحت العملية التي أجريت للسيدة المسنة دون أي مضاعفات مصاحبة لها، وبمتابعة طبية فائقة، وقد غادرت المريضة المستشفى وهي بصحة وعافية.