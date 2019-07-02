الفيصل يطلع على خطط الحج لمستشفيات القوات المسلحة

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى إيجاز عن خطة مستشفيات القوات المسلحة خلال حج العام الحالي، وتشمل رفع الطاقة السريرية في المشاعر المقدسة إلى 653 سريراً، واستحداث مستشفى متنقل في مشعر مزدلفة بسعة 50 سريراً، إضافة إلى المستشفيات الثلاثة السابقة في المشاعر، وكذلك زيادة المراكز الإسعافية لتصبح 25 مركزاً.
وفي ختام اللقاء تسلّم أمير منطقة مكة المكرمة تقريراً عن أعمال المستشفيات القوات المسلحة خلال موسم حج العام الماضي.
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