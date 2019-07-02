الفيصل يطلع على خطط الحج لمستشفيات القوات المسلحة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف اللواء الدكتور ياسر بابعير.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى إيجاز عن خطة مستشفيات القوات المسلحة خلال حج العام الحالي، وتشمل رفع الطاقة السريرية في المشاعر المقدسة إلى 653 سريراً، واستحداث مستشفى متنقل في مشعر مزدلفة بسعة 50 سريراً، إضافة إلى المستشفيات الثلاثة السابقة في المشاعر، وكذلك زيادة المراكز الإسعافية لتصبح 25 مركزاً.

وفي ختام اللقاء تسلّم أمير منطقة مكة المكرمة تقريراً عن أعمال المستشفيات القوات المسلحة خلال موسم حج العام الماضي.