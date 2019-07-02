226 حكما وأمرا تنفيذيا صدرت من بلد أجنبي

سجلت محاكم ودوائر التنفيذ في المناطق خلال 1439 إلى العام الجاري 226 طلب تنفيذ تختص بأمر قضائي وحكم صادر من بلد أجنبي، وفيما تفاوت عدد تلك الطلبات في المناطق، لم تسجل 4 مناطق أي نوع من تلك الأحكام والأوامر القضائية، وهي: الحدود الشمالية وجازان ونجران والباحة.

الرياض تتصدر

ذكر المؤشر العدلي أن «محكمة التنفيذ في الرياض سجلت خلال الفترة المذكورة 153 حكم تنفيذ وأمرا قضائيا صادرة من بلد أجنبي، تلتها محكمة التنفيذ بمنطقة مكة المكرمة التي سجلت 44 حكم تنفيذ أجنبيا، تلتها المنطقة الشرقية بـ 18 حكم تنفيذ، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 3 أحكام تنفيذية صادرة من بلد أجنبي، ثم منطقة الجوف بـ 3 أحكام، وسجل في منطقة القصيم حكمان، فيما سجل في كل من منطقة عسير وحائل وتبوك حكم تنفيذ واحد صادرا من بلد أجنبي لكل منها.

فعالية نظام التنفيذ

أوضح المحامي عاصم الملا لـ«دوت الخليج» الأحكام الأجنبية والأمور القضائية الصادرة من بلاد أجنبية إلى محاكم التنفيذ في السعودية تعزز من مكانة المحاكم في الداخل في التعامل الإيجابي مع تلك الأحكام، وتعزز بالتالي القضاء السعودي، خاصة وأن تلك الأحكام الأجنبية تنفذ بكل دقة ووضوح، حرصا على إعطاء كافة أصحاب الحقوق حقوقهم»، مرجعا ارتفاع معدل الطلبات التنفيذية من البلاد الأجنبية إلى فاعلية النظام الخاص بالتنفيذ.

وأضاف «سبق أن تم التأكيد على أن هذه الأحكام التنفيذية صدرت من دول الخليج وأخرى عربية وأوروبية، على نوعين: الأول أحكام صادرة عن محاكم الدول الأجنبية، والثاني أحكام صادرة عن محكمين أو هيئات تحكيم دولية».

وأبان الملا أن «السعودية شاركت في اتفاق نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية، وتنفيذها، ويهدف ذلك إلى إنفاذ كافة القرارات الخاصة بالتحكيم الأجنبي للدول التي صادقت على الاتفاق، والمملكة تتعامل مع تلك القرارات بإيجابية، لأن ذلك يدعم العديد من النواحي التجارية والاستثمارية بين كافة الدول».

الأحكام التنفيذية الصادرة من بلد أجنبي:

- الرياض 153

- مكة المكرمة 44

- المنطقة الشرقية 18

- المدينة المنورة 3

- الجوف 3

- القصيم 2

- عسير 1

- حائل 1

- تبوك 1

Advertisements

الإجمالي: 226

4 مناطق خلت من هذه الأحكام:

- الحدود الشمالية

- جازان

- نجران

- الباحة

أبرز التعديلات على لائحة التنفيذ

1- يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي

2- في تنفيذ الأحكام الأجنبية يكون عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ

3- لا يقبل طلب الشفعة في الأعيان المباعة بالمزاد ولمستحقها المشاركة في المزاد وفقا للأحكام المبنية في النظام

4- تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقا لأحكام القضاء المستعجل برؤية صغير، أو تسليمه لحاضنته مباشرة دون إجراء مقتضى المادة 34

5- لا يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفذ بإيداع كامل قيمته في حساب في حساب محكمة التنفيذ

6- للدائرة الأمر بمنع المنفذ ضده من السفر قبل إبلاغة بأمر التنفيذ وفق ضوابط حددتها اللائحة

7- يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرة دون إجراء مقتضى المادة 34 من النظام

8- اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للمثل النظامي للشخص المعنوي الخاص على ما إذا كان محل التنفيذ فعلا أو امتناعا عن فعل، ولا يشمل المتطلبات المالية