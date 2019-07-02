واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أهداف الإسكان التنموي بالمنطقة؛ والرامية لتلبية احتياج الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من الوحدات السكنية، وتمكينها من تملك المنازل الملائمة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية.
وبحسب العرض بلغ عدد الوحدات المُسلمة في منطقة مكة المكرمة خلال الربعين الأول والثاني من عام 2019 نحو 192 وحدة سكنية، فيما بلغ عدد مشاريع الإسكان التنموي في منطقة مكة المكرمة 16 مشروعاً في محافظات الجموم، الخرمة، الطائف، القنفذة، الكامل، الليث، جدة، خليص، رابغ، رنية، ومكة المكرمة.
وأوضح العرض أن «الشراكات مع القطاع غير الربحي بلغت 41 شراكة شملت المبادرات التطوعية في الترميم، وحصر الوحدات السكنية غير الحكومية، والبحث عن عروض أسعار مناسبة للإسكان التنموي، ودعم الإيجار، وبرنامج الادخار للمستفيدين الساكنين، والسلامة الإسكانية، والإشراف الهندسي».
كانت هذه تفاصيل خبر بدر بن سلطان يرأس لجنة الإسكان التنموي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.