بدر بن سلطان يرأس لجنة الإسكان التنموي‬

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية للإسكان التنموي‬.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أهداف الإسكان التنموي بالمنطقة؛ والرامية لتلبية احتياج الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من الوحدات السكنية، وتمكينها من تملك المنازل الملائمة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية‬.

‫وبحسب العرض بلغ عدد الوحدات المُسلمة في منطقة مكة المكرمة خلال الربعين الأول والثاني من عام 2019 نحو 192 وحدة سكنية، فيما بلغ عدد مشاريع الإسكان التنموي في منطقة مكة المكرمة 16 مشروعاً في محافظات الجموم، الخرمة، الطائف، القنفذة، الكامل، الليث، جدة، خليص، رابغ، رنية، ومكة المكرمة.‬

وأوضح العرض أن «الشراكات مع القطاع غير الربحي بلغت 41 شراكة شملت المبادرات التطوعية في الترميم، وحصر الوحدات السكنية غير الحكومية، والبحث عن عروض أسعار مناسبة للإسكان التنموي، ودعم الإيجار، وبرنامج الادخار للمستفيدين الساكنين، والسلامة الإسكانية، والإشراف الهندسي».‬