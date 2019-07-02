وعبّر الأمير محمد بن عبدالعزيز، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، منوها بما يسطّره أبطال القوات المسلحة وكل القطاعات العسكرية، من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية، مؤكدا أن دوت الخليج لن ينسى تضحياتهم العظيمة
من جانبهم، عبّر والد وذوو الشهيد متنبك عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان ونائبه، لتعزيتهم، مؤكدين أنهم جميعا فداء للدين والوطن، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يديم الأمن والاستقرار على بلادنا المباركة، في ظل قيادتنا الرشيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر نقل تعازي القيادة لذوي الشهيد متنبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.