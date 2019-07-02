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نقل تعازي القيادة لذوي الشهيد متنبك

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نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز، وتعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزير، إلى والد وأسرة وذوي الشهيد وكيل الرقيب عبدالله إبراهيم متنبك، أحد منسوبي القوات البرية الذي استُشهد دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وعبّر الأمير محمد بن عبدالعزيز، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، ‪منوها بما يسطّره أبطال القوات المسلحة وكل القطاعات العسكرية، من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية، مؤكدا أن دوت الخليج لن ينسى تضحياتهم العظيمة

‬من جانبهم، عبّر والد وذوو الشهيد متنبك عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان ونائبه، لتعزيتهم، مؤكدين أنهم جميعا فداء للدين والوطن، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يديم الأمن والاستقرار على بلادنا المباركة، في ظل قيادتنا الرشيدة.


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