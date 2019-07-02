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شكوى من صرف وادي حنيفة الصحي

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قامت لجنة مشكلة من المجلس البلدي بالخرج، ورئيس المجلس الدكتور مصلح عبيد العنزي، بجولة في وادي حنيفة، بعد ورود عدة شكاوى من المواطنين بشأن وجود مياه صرف صحي تم ضخها في مجرى الوادي، وكذلك وجود ضيق في عرض الوادي.

قال المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بالخرج فهد عبدالله العتيبي، إن «أعضاء من المجلس قاموا بجولة ميدانية في الوادي، وتمت مناقشة الشكوى في جلسة المجلس الذي قرر إحالة الموضوع إلى محافظ محافظة الخرج لمعالجة المشكلة في المجلس المحلي بحكم الاختصاص، وإيجاد الحلول العاجلة التي تسهم في المحافظة على بيئة صحية وتجنب المخاطر المحتملة».

وأوضح رئيس المجلس البلدي بمحافظة الخرج الدكتور مصلح العنزي، أن «المجلس البلدي يتابع كل ما يرد إليه من ملاحظات أو شكاوى، إضافة إلى ما يطرحه أعضاء المجلس من ملاحظات لوضع الحلول المناسبة، والتي من شأنها تطوير المحافظة، والوصول إلى رضا الأهالي»


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