توفير السكن والتنقلات للمرشحين للوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التعليم تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى تيسير مهمة المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية، منها توفير السكن والتنقلات ومواقع الفحص الطبي للمعلمين والمعلمات، تمهيداً لإجراء المقابلات الشخصية في المناطق التي تم توجيههم إليها.

وتزامنا مع المواعيد المحددة لكل منطقة، بادرت بعض الإدارات التعليمية بتبني المشروع الوزاري كمبادرة وطنية، ونشرت عبر حساباتها الإلكترونية استمارة إلكترونية لمن يرغب في توفير السكن، مشتملة على موعد حضوره واسمه وسجله المدني والمرافق كذلك، وأطلقت وسما إلكترونيا موحدا يوضح خارطة طريق المرشح منذ استقباله وتسكينه حتى إنهاء إجراءات المقابلة الشخصية.

وعبّرت إدارات الإعلام والاتصال وإدارات شؤون المعلمين التي نفذت المبادرة، أنها تأتي كإحدى المبادرات التي ترمي خلالها وزارة التعليم إلى تسخير كل الإمكانات بالجهود الذاتية، أو الشراكات المجتمعية مع القطاع الخاص، للاستقبال وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء المقابلات، بما يسمح للمرشحين أداء متطلبات المقابلة على أكمل وجه، وتعكس الدور الاجتماعي والتكافلي للمجتمع التعليمي.

ولاقت تلك المبادرات استحسان الرأي العام، و المستهدفين منها، والذين أكدوا أن توفير المناخ المناسب، والتنظيم الذي اتخذته إدارات ومكاتب التعليم في هذا الجانب، من عوامل التحفيز المساعدة لدخول المرشحين إلى عالم الوظيفة الجديد وهم مهيئون نفسيا ومعنويا، وكذلك معلوماتيا خلال توفير حقيبة المعلم لكل مرشح ومرشحة، آملين أن تحذو المناطق والمكاتب جميعها لتطبيق هذه المبادرة.