7 منافذ سعودية غير مهيأة لاستقبال الإرساليات الغذائية المبردة والمجمدة

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء 9 منافذ تتوافر فيها بنية تحتية مهيئة لاستقبال الإرساليات الغذائية المبردة والمجمدة، مقابل 7 منافذ لا تتوافر فيها هذه البنية.

جاء ذلك، في سياق آلية جديدة أقرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء لاستقبال الإرساليات الغذائية المبردة والمجمدة، عمّمتها على المنافذ الحدودية والمستوردين، تضمنت إجراءات معاينة إرساليات المواد المبردة والمجمدة في المنافذ ذات البنية المهيئة أو المنافذ غير المهيئة، وإجراءات فسحها.

المنافذ المهيئة

حددت الهيئة آلية العمل الخاصة بالمنافذ المهيئة، وذلك باتخاذ قرار الإذن بالفسح المباشر دون معاينة في المنفذ، حال اجتياز الشحنة معايير الفسح المبني على المخاطر. أما الشحنات التي لا تجتاز معايير الفسح المبني على المخاطر، فيتم إنهاء إجراءاتها حسب إحدى الطرق التالية: إما بمعاينتها في مناطق الفحص المتوافرة في المنفذ مع ضمان عدم تأثر المنتج بالمعاينة، أو إنهاء إجراءات الإرسالية في المنفذ، بعد تقديم تعهد بعدم تصرف من قِبل المستورد، وتتم معاينة الإرسالية في مستودع التاجر، وبعدها يتخذ القرار النهائي حيالها بالتنسيق مع المختصين بالجمرك.

المنافذ غير المهيئة

حددت الهيئة آلية العمل الخاصة بالمنافذ غير المهيأة، وذلك باتخاذ قرار الإذن بالفسح المباشر دون معاينة في المنفذ حال اجتياز الشحنة لمعايير الفسح المبني على المخاطر، أما الشحنات التي لا تجتاز معايير الفسح المبني على المخاطر، فيتم إنهاء إجراءاتها حسب أحد الطرق التالية: إما بإنهاء إجراءات الإرسالية بالمنفذ بعد تقديم تعهد بعدم تصرف من قبل المستورد، ويتم معاينة الإرسالية في مستودع التاجر، وبعدها يتم اتخاذ القرار النهائي حيالها، أو إنهاء إجراءات الإرسالية بالمنفذ عند التزام المستورد بنقل الإرساليات في شاحنات مبردة ميكانيكا، مع رص الطبليات ووضع ممرات لا يقل عرضها عن 50 سم، بينها تسمح للمفتش بمعاينة الإرسالية وسحب عينات دون الحاجة إلى تفريغ الحاوية.

ومن الممكن أيضا السماح بدخول الإرسالية، على أن تتم المعاينة والفسح في أحد المنافذ القريبة، أو أي منفذ آخر يحدده المستورد بالتنسيق مع الجمارك، بحيث يتم إخراجها من منفذ الدخول بنظام الترانزيت، أو أي نظام يراه الجمارك، ويتم تحويلها إلى أحد المنافذ التي تستقبل مثل هذا النوع من الإرساليات، وتتوافر فيها بنية تحتية مناسبة للمعاينة.

* المنافذ التي لا تتوافر فيها بنية تحتية مهيئة

1. الميناء الجاف

2. منفذ البطحاء

3. منفذ الوديعة

4. منفذ الخفجي

5. منفذ حالة عمار

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6. منفذ الدرة

7. ميناء ضباء

* المنافذ التي تتوافر فيها بنية تحتية مهيئة

1. ميناء جدة الإسلامي

2. مطار الملك عبدالعزيز

3. ميناء الملك عبدالله برابغ

4. منفذ الحديثة

5. ميناء الملك عبدالعزيز

6. مطار الملك فهد

7. جسر الملك فهد

8. مطار الملك خالد

9. مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز