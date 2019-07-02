ترتيبات لهيئة المعارض والمؤتمرات وتعديل نظام صندوق التنمية الصناعية

وافق مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وعدل المجلس في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي الصادر في 26 / 2 / 1394، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

آفاق التعاون

في مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما برئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي، والرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، اطلع على نتائج مشاركة المملكة في أعمال القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا باليابان، ورأس فيها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وفد المملكة، ولقاءاته على هامش أعمال القمة قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة، وما جرى خلالها من استعراض لآفاق التعاون بين المملكة ومختلف الدول، وسبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة.

تعزيز التوافق الدولي

ثمن مجلس الوزراء المضامين التي اشتملت عليها كلمة المملكة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ولي العهد، وما أكدت عليه بشأن تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في ضوء ما يواجه العالم اليوم من تحديات متداخلة ومعقدة، وأهمية تعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخ مبدأ الحوار الموسع، والاستناد إلى النظام الدولي القائم على المبادئ والمصالح المشتركة، وتأكيد عزم المملكة على مواصلة العمل خلال رئاستها للقمة لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة، والعمل مع الدول الأعضاء كافة لمناقشة القضايا الملحة في القرن الواحد والعشرين، ولتعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاه الإنسان.

زيارة ومباحثات

اطلع المجلس على نتائج زيارة ولي العهد لجمهورية كوريا ومباحثاته مع الرئيس مون جاي إن، وعدد من المسؤولين، التي أكدت على متانة العلاقات بين البلدين والرغبة في تعزيز التعاون في جميع المجالات في إطار الرؤية السعودية الكورية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، ومباحثاته مع الإمبراطور نارو هيتو إمبراطور اليابان ورئيس الوزراء شينزو آبي، وما تم خلالها من مناقشة لآفاق التعاون بين البلدين وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030.

محاسبة العناصر الإرهابية

بين ابن سعيد، أن المجلس، استعرض عدداً من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها، وعد الهجوم الإرهابي من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الذي وقع بمطار أبها الدولي فجر أمس، وأدى إلى إصابة 9 أشخاص من المدنيين منهم شخص من الجنسية الهندية، استمراراً للأعمال الإرهابية، وجرائم حرب تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، وأعرب عن التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مشدداً على تأكيد قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أنه سيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية.

حقوق ثابتة

جدد المجلس، التأكيد على أن المملكة ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين، ومشدداً في هذا الصدد على مضامين كلمة المملكة أمام مؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في نيويورك، وما اشتملت عليه من تأكيد على أن حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم غير قابل للتصرف.

إدانة واستنكار

أعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي في مدينة العريش شمال سيناء في مصر، وللتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة تونس. كما أعرب المجلس عن استنكار المملكة الشديد لما تعرضت له سفارة مملكة البحرين في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين، منوهاً بموقف الحكومة العراقية وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية.

خدمة «فُرجت»

في الشأن الداخلي، عد مجلس الوزراء تبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 10 ملايين ريال، وولي العهد بمبلغ 5 ملايين، ووزير الداخلية بمبلغ مليونين، لخدمة «فُرجت» في مرحلتها الثانية، لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة، تجسيداً للاهتمام الدائم والحرص على لم شمل السجناء وعائلاتهم، وتلمس احتياجاتهم وتفريج كربهم، كما عبر عن الشكر والتقدير لما أبداه المواطنون من تفاعل مع هذه المبادرة عبر منصة «أبشر» الإلكترونية في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية لتعجيل السداد عنهم.

وأكد المجلس أن انضمام المملكة إلى عضوية مجموعة دول البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية بمنظمة التجارة العالمية يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بملف التجارة الإلكترونية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتعزيز التنوع الاقتصادي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال.

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حماية مدنية

فوض مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القيرغيزستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قرغيزستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

مذكرة تفاهم

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (161 / 43) وتاريخ 16 / 9 / 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة ووزارة العدل في الصين حول التبادل والتفاهم.. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

جوازات دبلوماسية

فوض مجلس الوزراء وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية ألبانيا، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة (للرعايا السعوديين فقط) والدبلوماسية وللخدمة (للرعايا الألبانيين فقط)، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كفاءة الطاقة

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة، ووكالة الدولة لكفاءة الطاقة وتوفير الطاقة في جمهورية أوكرانيا، في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وأنواع الوقود البديلة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

طيران مدني

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (167 / 44) وتاريخ 17 / 9 / 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خدمات جوية

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (162 / 43) وتاريخ 16 / 9 / 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة وحكومة رواندا.. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

لجنة المرأة

أقر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (2) من قراره رقم (181) وتاريخ 26 / 5 / 1431، في شأن تمثيل المملكة في مجلس منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لتكون بالنص الآتي: «يتولى مجلس شؤون الأسرة (لجنة المرأة) تمثيل المملكة في مجلس المنظمة».

حساب ختامي

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 ـ 16 / 40 / ت) وتاريخ 26 / 7 / 1440، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للدولة عن عام مالي سابق.