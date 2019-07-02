194 مليون ريال لمشروعات الأسياح التنموية

دشّن أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، عددا من المشروعات التنموية المرتبطة بالشؤون البلدية والاجتماعية، والنقل والصحة والإسكان والبريد، في محافظة الأسياح بقيمة 194 مليون ريال.

19 وحدة سكنية

قال أمير القصيم، إن «مثل هذه الجولات ترجمة للواجب الذي يقوم فيه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، لاستقصاء الحقائق في راحة المواطنين وقضاء حوائجهم، والتأكد من تقديم الخدمات الكاملة لهم».

وأضاف، إن «أبرز ما تم تدشينه خلال زيارتنا محافظة الأسياح، تدشين أكثر من 19 وحدة سكنية، والمشاريع البلدية والصحية، والتي تتبع مكتب التنمية الاجتماعية في المحافظة»، مشيرا إلى أن الأهم من ذلك الالتقاء بأهالي المحافظة، والاستماع إلى مطالبهم، والتأكد من إيصال الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية لهم.

حصادة الملك سعود

اطّلع أمير القصيم على الحصادة التابعة للملك سعود، والتي أمر بها لأهالي الأسياح، وهي ضمن الحصادات التي أمر بها الملك سعود -رحمه الله- آن ذاك للمزارعين في منطقة القصيم، تشجيعا لهم على الزراعة بتاريخ 10/ 11/ 1380.

وتوجّه بعد ذلك إلى مقر محافظة الأسياح، والتقى المحافظ محمد العريفي، وعددا من الأهالي ورؤساء المراكز في المحافظة، وأعضاء المجلس البلدي، لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالمحافظة وعملها، موصيا بإبراء الذمة وإحقاق الحق، ومتابعة احتياج ومطالب المواطنين، وقرب المسؤولين في المحافظة منهم في أفراحهم وأتراحهم.

مشاريع الأسياح

- وضع حجر الأساس لمقر نادي الصقور الجديد، وسوق الصقور

ـ إنشاء القرية التراثية

ـ تأهيل وتطوير مركز ضيدة

Advertisements

ـ سفلتة وإنارة مركز البعيثة

ـ تجهيز عدة ساحات وملاعب

ـ تأهيل الطرق والميادين بكلفة بلغت 95.850.000 ريال

- افتتاح مبنى البريد بكلفة 3 ملايين ريال

- تدشين مشاريع مستشفى الأسياح العام، وهي توسعة قسم الإسعاف والطوارئ، وتطوير قسم الأشعة، والمختبر وبنك الدم، والتعقيم المركزي، وتطوير مبنى الرعاية المنزلية، والمبنى الإداري للتموين الطبي وغيرها، بكلفة 8،848،878 ريالا

- مشروع الإسكان الخيري التابع للجمعية في محافظة الأسياح بكلفة 5 ملايين ريال

- استكمال ربط بين مركزي حنيظل والبطين وربطه بطريق الأسياح- الطرفية

ـ استكمال وصلتي مزارع الأمير محمد بن سعود، وطريق البعيثة الجديد، وطريق ربط منجم بوكسايت الزبيرة مع طريق الأسياح - قبة، بكلفة 63 مليونا و400 ألف ريال.

- افتتاح عدد من المشاريع التنموية والاجتماعية في مركز خصيبة، منها مربط السليم، ومقر جمعية البر الخيرية

- وضع حجر الأساس لمبنى جمعية البر الخيرية بخصيبة بكلفة 18 مليون ريال