افتتاح مدارس جديدة في عرعر

ووجّه العثمان الإدارات المختصة بضرورة دراسة احتياجات الأحياء، وافتتاح مدارس جديدة بشكل عاجل.
وأضاف، أن الرافد الأساسي للاقتصاد والتنمية هي المدرسة، والتي تعدّ المعزز الأول للتنمية البشرية، وتنمية الابتكار والإبداع، وصناعة جيل واعٍ، لديه مخزون قيمي عالٍ، لمتطلبات رؤيتنا الطموحة.
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