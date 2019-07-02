اخبار السعوديه

افتتاح مدارس جديدة في عرعر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
قام المدير العام للتعليم في منطقة الحدود الشمالية، عثمان العثمان، بجولة شملت حي الروابي في عرعر، لبحث الاحتياج والشخوص عليه ميدانيا.

ووجّه العثمان الإدارات المختصة بضرورة دراسة احتياجات الأحياء، وافتتاح مدارس جديدة بشكل عاجل.

وأضاف، أن الرافد الأساسي للاقتصاد والتنمية هي المدرسة، والتي تعدّ المعزز الأول للتنمية البشرية، وتنمية الابتكار والإبداع، وصناعة جيل واعٍ، لديه مخزون قيمي عالٍ، لمتطلبات رؤيتنا الطموحة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح مدارس جديدة في عرعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا