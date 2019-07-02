31 % من البلاغات البيئية بمنطقة مكة

كشف تقرير صادر من الهيئة العامة للأرصاد عن تلقيها عبر رقم عملياتها 988 نحو 221888 اتصالا، خلال عامي 2018 و2019، كان عدد البلاغات البيئية والأرصادية منها 633 بلاغا.

201 بلاغ في مكة

أظهر التقرير تصدر منطقة مكة المكرمة باقي المناطق في عدد البلاغات بـ 201 بلاغ بنسبة 31.7%، وجاءت منطقة الرياض ثانياً بـ 169 بلاغا بنسبة 26.7%، وحلت المنطقة الجنوبية ثالثاً بـ 79 بلاغا بنسبة 12.5%، فيما أغلقت الهيئة 331 بلاغا بما يعادل نسبة 52.3% في أقل من 10 أيام، و150 بلاغا بنسبة 23.7% خلال الفترة من 10 أيام إلى 20 يوما، و68 بلاغا بنسبة 10.2% خلال الفترة من 21 إلى 30 يوما، و81 بلاغا أغلقت خلال فترة شهر إلى شهرين بنسبة 12.8%.

روائح وغازات

صنفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة البلاغات التي استقبلتها عمليات الهيئة إلى انبعاث روائح وغازات، وكسارات، وحرق نفايات ومخلفات، وأدخنة، وردم وتجريف، وتلوث بالزيت، ومردم نفايات، ونفوق أسماك، وتدمير شعب مرجانية.

* المكالمات والبلاغات التي استقبلتها الهيئة عامي 2018 و2019:

- 221888 اتصالا

- 633 بلاغا

* البلاغات وفقا لفروع الهيئة:

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- 201 مكة المكرمة

- 169 الرياض

- 79 الجنوبية

- 71 الشرقية

- 51 الشمالية

- 29 المدينة المنورة

- 19 جازان

- 14 إدارة الاستجابة