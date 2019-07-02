تعزيز الفرص الاستثمارية في عسير

أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ضرورة العمل الجماعي لرفع مستوى الاستثمار عبر استقطاب المستثمرين، وخلق بيئة استثمارية جاذبة في المنطقة، لافتا إلى أهمية التعاون مع الجهات ذات العلاقة، لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين.

شدد أمين عسير -خلال اجتماعه بمنسوبي وكالة الاستثمار بالأمانة- على أهمية التعامل مع المستثمرين بما يرتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم من الأمانة، داعيا الجميع إلى العمل الجاد وفق تطلعات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، لتكون المنطقة ذات جذاب استثماري، وبيئة محفزة للمستثمرين.

وفي السياق ذاته، قامت أمانة منطقة عسير بأتمتة جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، بهدف أرشفة العقود، وإنهاء وتحصيل الإيرادات، وإنهاء إجراءات الفرص الاستثمارية بعد ترسيتها واعتمادها بشكل إلكتروني، مما سيضمن رفع مستوى الإنجاز وتسهيل الإجراءات.

وسيتضمن النظام -أيضا- إنهاء جميع إجراءات المستثمرين بشكل إلكتروني، مما سيساعد على تحسين عمل إدارات الاستثمار وتوثيقها، وفق خطة التحول الإلكتروني للأمانة.

وجاءت هذه الخطوة تماشيا مع توجه الوزارة لزيادة الشفافية، وأتمته جميع الإجراءات وتتبعها لحين انتهائها.

يذكر أن الأمانة طرحت أكثر من 573 فرصة استثمارية مؤخرا.