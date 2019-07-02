تنمية قطاع المعارض ورفع التنافسية

أبرز تنظيمات الهيئة
إحلال مجلس إدارة الهيئة محل اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني
نقل اختصاصات البرنامج إلى الهيئة وإلغائه باكتمال النقل
حصر الأنظمة ومراجعتها واقتراح ما يلزم في شأنها خلال 12 شهرا
الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات
أسست بأمر ملكي في 20/ 4/ 1440
تولى وزير التجارة والاستثمار رئاسة مجلس إدارتها
من ملامح الترتيبات التنظيمية
صياغة التشريعات والسياسات لقطاع المعارض والمؤتمرات
إصدار الموافقات للجهات الحكومية والتراخيص للجهات غير الحكومية
تسويق المملكة كوجهة جاذبة لإقامة المعارض والمؤتمرات
استقطاب معارض ومؤتمرات دولية نوعية وتطوير المحلية ودعمها
تشجيع الاستثمار في القطاع وتدريب الكوادر الوطنية.
القرار 162
صدر في تاريخ 24/ 4/ 1435، وتضمن إنشاء مركز تدريب عدلي في وزارة العدل، ليكون من أهداف المركز الإسهام في رفع كفاءة وتأهيل المنتسبين إليه. وتضمن:
1 – إنشاء مركز للتدريب العدلي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يسمى «مركز التدريب العدلي»، ويرتبط تنظيميا بوزير العدل.
2 – يكون هدف المركز الإسهام في رفع كفاية وتأهيل القضاة وكتاب العدل، وكتاب الضبط ومحضري الخصوم وأعضاء هيئة النظر، وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري.
3 – يقتصر دور المركز على تنظيم برامج تدريبية، وجلسات عمل وحلقات تطبيقية، ولقاءات علمية وندوات ذات صلة مباشرة بالمهمات الوظيفية للفئات المستهدفة المحددة في البند 2.
4 – يكون للمركز مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة، يتولى الإشراف على إدارات المركز وأقسامه، وتسيير أعماله
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