قامت أمانة العاصمة المقدسة بحملة على المخابز الآلية ومحلات الأفران وثلاجات حفظ الأغذية، بنطاق جميع البلديات الفرعية بمكة المكرمة وبلديات المحافظات، لشهر كامل، ضمن خططها الهادفة إلى تطوير المنشآت الغذائية المتعلقة بالصحة العامة.

نتج عن الحملة -خلال أسبوعها الأول- إغلاق 15 منشأة مخالفة، ومصادرة وإتلاف 11705 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر، إضافة إلى مصادرة وإتلاف 746 أداة محظورة وغير صالحة للاستخدام، وضبط 378 من المعلّبات منتهية الصلاحية.