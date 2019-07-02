اخبار السعوديه

إغلاق 15 منشأة مخالفة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
قامت أمانة العاصمة المقدسة بحملة على المخابز الآلية ومحلات الأفران وثلاجات حفظ الأغذية، بنطاق جميع البلديات الفرعية بمكة المكرمة وبلديات المحافظات، لشهر كامل، ضمن خططها الهادفة إلى تطوير المنشآت الغذائية المتعلقة بالصحة العامة.

نتج عن الحملة -خلال أسبوعها الأول- إغلاق 15 منشأة مخالفة، ومصادرة وإتلاف 11705 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر، إضافة إلى مصادرة وإتلاف 746 أداة محظورة وغير صالحة للاستخدام، وضبط 378 من المعلّبات منتهية الصلاحية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 15 منشأة مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا