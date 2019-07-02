استعراض فرص الشراكة مع منتدى تحالف الحضارات

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالديوان الملكي بقصر السلام في جدة، أمس، المفوض السامي الجديد لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، ميجيل موراتينوس.

وجرى خلال الاستقبال استعراض فرص الشراكة بين المملكة ومنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، بشأن تعزيز الجسور الثقافية والحضارية بين المملكة ومختلف الثقافات العالمية.

وعبّر المفوض السامي عن التقدير لما تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، من مبادرات تعزز من الحوار والتحالف بين الحضارات.