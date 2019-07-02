السعودية اليوم / باكستان تشكر المملكة على إدراجها ضمن مبادرة طريق مكة



إسلام آباد 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي عن شكره وتقديره للمملكة العربية

وقال معاليه في بيان صحفي اليوم : إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان طلب من صاحب السمو الملكي الأمير

وأضاف أن هذه المبادرة ستقدم التسهيلات للحجاج الباكستانيين هذا العام، بما في ذلك إنهاء الإجراءات القانونية من باكستان قبل توجههم إلى المملكة.

وأوضح أن مشروع مبادرة مكة سيوفر أعلى قدر من التسهيلات وأفضل الخدمات للحجاج الباكستانيين.

// انتهى //

22:53ت م

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إسلام آباد 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسأعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على إدراج باكستان ضمن مبادرة الطريق إلى مكة.وقال معاليه في بيان صحفي اليوم : إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان طلب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال زيارة سموه لباكستان مؤخرًا إدراج باكستان ضمن مبادرة طريق مكة.وأضاف أن هذه المبادرة ستقدم التسهيلات للحجاج الباكستانيين هذا العام، بما في ذلك إنهاء الإجراءات القانونية من باكستان قبل توجههم إلى المملكة.وأوضح أن مشروع مبادرة مكة سيوفر أعلى قدر من التسهيلات وأفضل الخدمات للحجاج الباكستانيين.// انتهى //22:53ت م0249

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