

الوجه 29 شوال 1440 هـ الموافق 2 يوليو 2019 م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة الوجه مساء اليوم , جلسته الـ 37، برئاسة رئيس المجلس أحمد بن محمود الشريف و بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس محمود بن عبدالله العطوي واعضاء المجلس ، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر المجلس .

وناقش المجلس خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها دراسة موضوع تحويل مسارات بعض الطرق بالمحافظة الى مسار واحد، وعمل تصميم ليتم عرضه على اللجنة المختصة ، كما قام المجلس بتحديد جولات مع رئيس البلدية للوقوف على المشاريع القائمة بالمحافظة ، ومناقشة آلية المواقع الاستثمارية والمواقع المتعثرة في تنفيذها من قبل المستثمرين .

// انتهى //

22:23ت م

0245





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدي الوجه يعقد جلسته الـ 37 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.