السعودية اليوم / مصرع 14 بحارًا بحريق اندلع في غواصة روسية



موسكو 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

لقي 14 بحارًا مصرعهم جراء حريق شب على متن غواصة معدة لأبحاث البيئة البحرية والمياه العميقة في قاعدة عسكرية في مدينة سيفيرومورسك الروسية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدثة باسم وزارة الدفاع الروسية قولها إن "14 بحاراً لقوا مصرعهم جراء استنشاقهم الدخان الناتج عن الحريق" مضيفة أن الحريق قد أخمد وجارٍ التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

وبينت أن الغواصة كانت تجري أبحاثًا لمصلحة الأسطول البحري الروسي لدراسة مناطق قريبة من قاع المحيط.

// انتهى //

22:12ت م

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