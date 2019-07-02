السعودية اليوم / نائب وزير الشؤون الإسلامية يلتقي بمديري المساجد والدعوة والإرشاد بحائل



الرياض 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

قام معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، اليوم ، بزيارة لمقر فرع الوزارة بمنطقة حائل، التقى خلالها بمدير عام الفرع الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام في إطار زيارته الحالية للمنطقة.

واطلع معاليه على الجهود والمناشط الدعوية التي يقوم بها الفرع، وأبرز الخدمات التي يقدمها ، كما عقد معاليه خلال الزيارة لقاءً بمديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، أكد خلاله حرص الوزارة على تنفيذ التوجيهات والتعليمات من القيادة الرشيدة للعناية ببيوت الله والاهتمام بها وبمنسوبيها، وأنّ أئمة وخطباء ومؤذني المساجد على قدر كبير من المسؤولية.

وحثّ معاليه مديري الإدارات بالعمل وفق التعليمات التي تصدر من الوزارة للعناية بالمساجد، وتطبيق الأنظمة واللوائح التي تتماشى مع التوجيهات الكريمة، لتفعيل رسالة المسجد في نشر الوسطية ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب، مشيراً إلى أن الوزارة وبمتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تقف عن كثب على أعمال الفروع التي تعدّ الواجهة الأساسية للوزارة لدى المجتمع، مؤكدًا أن الوزارة تشهد نقلة نوعية بسبب دعم القيادة الرشيدة غير المحدود للوزارة ومنسوبيها، حاثًا الفروع على بذل الجهد لتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع الجامعات ومراكز التدريب.

وأشار معاليه إلى أن لدى الوزارة عملاً مستمراً لتحديث الأنظمة واللوائح، واستخدام التقنية الحديثة للتواصل بين ديوان الوزارة وفروعها، وبين الفروع مع بعضها ، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتطوير منسوبيها من إداريين وأئمة وخطباء ومؤذنين بدورات تدريبية نوعية، مبيّنًا أن الوزارة بدأت كغيرها بالعمل بلائحة الموارد البشرية الجديدة، منوها أن معالي وزير الشؤون الإسلامية أكد على أهمية شغل جميع الوظائف في المساجد، وعلى ضرورة عدم بقاء مسجد خالياً من إمام أو مؤذن أو صيانة.

وعزا معاليه هذا كله إلى توفيق الله تعالى للقيادة الرشيدة التي سخرت إمكاناتها لنشر الإسلام السالم من الشبهات والأهواء والتطرف والإرهاب والعنف، وسأل الله تعالى لهذه القيادة التمكين في الأرض والنصر والحفظ..

إثر ذلك، ألقى معالي نائب الوزير الشؤون الإسلامية محاضرة عن أهمية الدعوة وسبل نشرها.

// انتهى //

20:29ت م

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