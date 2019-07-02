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الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ45

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2019-07-02

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ45

متابعات الخليج 365 - الأحساء

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن أعلى درجات حرارة تم تسجيلها اليوم الثلاثاء كانت في الأحساء، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

وقالت الأرصاد: إن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة عند 45 درجة، ثم مرصد وادي الدواسر بـ44 درجة، ويليه مرصدا القيصومة والقصيم بدرجة حرارة 43.

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وقبل قليل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ونجران، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقعت الأرصاد تكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير، يمتد إلى مرتفعات الباحة.





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