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النيابة تحذر من العبث بالبيانات الخاصة المعلوماتية: سجن وغرامة مليونية
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، من العبث بالبيانات الخاصة المعلوماتية، عبر شبكة الإنترنت، وذلك بالدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها أو تدميرها، أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها.
وأكدت النيابة العامة أن عقوبة التورط في هذه الجريمة السجن لمدة تصل إلى 4 سنوات، وغرامة تصل لثلاثة ملايين ريال، أو هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المحصلة منها، وذلك بحسب المادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
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