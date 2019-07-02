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غبار وسحب رعدية غدًا على هذه المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.
وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ونجران، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما توقعت الأرصاد تكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير، يمتد إلى مرتفعات الباحة.
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