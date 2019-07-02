اخبار السعوديه

إنقاذ طفلة تعرضت لإصابات شديدة في البطن والصدر في الطائف

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم إنقاذ طفلة تعرضت لإصابات شديدة في البطن والصدر في الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-02

إنقاذ طفلة تعرضت لإصابات شديدة في البطن والصدر في الطائف

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

أسهم فريق طبي متكامل بمجمع الملك فيصل بالطائف في إنقاذ حياة طفلة لم تتجاوز 4 سنوات من عمرها، بعد أن تعرضت لحادث مروري مروع تسبب لها في إصابات شديدة بالصدر والبطن وتهتك بالرئة اليسرى والطحال.

Advertisements

كما توقف قلب الطفلة مرتين، وتم إنعاشها من قبل الفريق الطبي ووضعها على التنفس الصناعي، وقد تحسنت حالة الطفلة بشكل كبير وخرجت من العناية المركزة، وتم نقلها إلى مستشفى الأطفال لاستكمال تلقي العلاج.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل بالطائف يعد أكبر مستشفى في المحافظة؛ حيث يضم 800 سرير، ومجهز وفق أحدث المستويات، ويضم كادرًا طبيًّا على مستوى عالٍ من الخبرة والمهارة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ طفلة تعرضت لإصابات شديدة في البطن والصدر في الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا