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إنقاذ طفلة تعرضت لإصابات شديدة في البطن والصدر في الطائف
متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف
أسهم فريق طبي متكامل بمجمع الملك فيصل بالطائف في إنقاذ حياة طفلة لم تتجاوز 4 سنوات من عمرها، بعد أن تعرضت لحادث مروري مروع تسبب لها في إصابات شديدة بالصدر والبطن وتهتك بالرئة اليسرى والطحال.
كما توقف قلب الطفلة مرتين، وتم إنعاشها من قبل الفريق الطبي ووضعها على التنفس الصناعي، وقد تحسنت حالة الطفلة بشكل كبير وخرجت من العناية المركزة، وتم نقلها إلى مستشفى الأطفال لاستكمال تلقي العلاج.
تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل بالطائف يعد أكبر مستشفى في المحافظة؛ حيث يضم 800 سرير، ومجهز وفق أحدث المستويات، ويضم كادرًا طبيًّا على مستوى عالٍ من الخبرة والمهارة.
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