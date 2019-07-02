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توجيه من أمير الرياض بالنيابة بتعجيل إنجاز أوقاف جامعة الملك سعود
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفقد الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، اليوم، برج فندق الهيلتون الذي يقع في أوقاف جامعة الملك سعود.
وكان في استقبال أمير الرياض بالنيابة لدى وصوله مقر المشروع مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، وعدد من وكلاء الجامعة، وأمين أوقاف الجامعة الدكتور خالد الظافر.
وتجول الأمير محمد بن عبدالرحمن في البرج، واستمع إلى شرح مفصل عن الفندق والمشروع بكامله، بعد ذلك شاهد عرضًا مرئيًّا كاملًا للمشروع وأبرز المعوقات التي تواجهه.
وخلال الزيارة التقى أمير الرياض بالنيابة عددًا من المهندسين ومديري المشروع وأصحاب الاختصاص.
وشدد الأمير محمد بن عبدالرحمن على ضرورة إنجاز المشروع وتعجيل تسليمه، منوهًا بأهمية مثل هذه المشروعات للمدينة.
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