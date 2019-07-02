شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حوادث «نشل».. تنبيه مهم للسعوديين في تركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

شددت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا، على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة، والحذر خصوصاً في الأماكن العامة المزدحمة.

وجاء تنبيه السفارة نظراً لتعرض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق في جمهورية تركيا من قِبل أشخاص مجهولين.

وطالبت السفارة المواطنين بعدم التردد في التواصل معها في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول في حالات الطوارئ.