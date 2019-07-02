شكرا لقرائتكم خبر عن «المساحة الجيولوجية»: توفر وظائف للجنسين في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية حاجتها لشغل بعض وظائفها المشمولة بنظام العمل بمقرها الرئيسي في مدينة جدة، بكوادر وطنية متخصصة من الرجال والنساء.

Advertisements

وأشارت «المساحة الجيولوجية» إلى أن الوظائف هي: جيولوجي، أخصائي إداري، مهندس مدني، مصمم جرافيك، مترجم، فني تشغيل وصيانة أجهزة، مبرمج.

وأوضحت الهيئة أن استقبال طلبات التقديم سيستمر لمدة 30 يوماً من تاريخ الإعلان، مبينة أنه لمعرفة التفاصيل شروط التقديم ونموذج التوظيف، الدخول عبر الرابط:

https://sgs.org.sa/Arabic/AboutSGS/Employment/Pages/AvailableJobs.aspx