شكرا لقرائتكم خبر عن «المساحة الجيولوجية»: توفر وظائف للجنسين في جدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية حاجتها لشغل بعض وظائفها المشمولة بنظام العمل بمقرها الرئيسي في مدينة جدة، بكوادر وطنية متخصصة من الرجال والنساء.
وأشارت «المساحة الجيولوجية» إلى أن الوظائف هي: جيولوجي، أخصائي إداري، مهندس مدني، مصمم جرافيك، مترجم، فني تشغيل وصيانة أجهزة، مبرمج.
وأوضحت الهيئة أن استقبال طلبات التقديم سيستمر لمدة 30 يوماً من تاريخ الإعلان، مبينة أنه لمعرفة التفاصيل شروط التقديم ونموذج التوظيف، الدخول عبر الرابط:
https://sgs.org.sa/Arabic/AboutSGS/Employment/Pages/AvailableJobs.aspx
كانت هذه تفاصيل خبر «المساحة الجيولوجية»: توفر وظائف للجنسين في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.