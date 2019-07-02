شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القريات يطلع على استعدادات منفذ الحديثة لاستقبال الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

تفقد محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، اليوم (الثلاثاء)، منفذ الحديثة، للاطلاع على الاستعدادات لاستقبال الحجاج عبر المنفذ، وذلك بناءً على توجيهات أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز.

وشملت الزيارة جمرك الحديثة وجوازات المنفذ والمحجر الصحي، ومكتب وزارة الحج، وصالة استراحة الحجاج.

وفي نهاية الجولة، عقد الجاسر اجتماعاً بحضور رئيس مركز الحديثة، ومدير عام الجمرك، ومدير الشؤون الصحية بالقريات، ومدير جوازات المنفذ، ومدير مكتب وزارة الحج بالحديثة، لمناقشة الاستعدادات لاستقبال الحجاج وإيجاد الحلول للمعوقات إن وجدت.