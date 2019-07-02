شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: استقدام 2 من العمالة المنزلية فقط لمستفيدي «الضمان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يسمح باستقدام 2 من العمالة المنزلية فقط لمستفيدي الضمان الاجتماعي. وأضافت الوزارة أنه يسمح بالعامل الثالث (ممرض - ممرضة) في حال وجود تقارير طبية. وجاء تعليق الوزارة ردا على أحد المغردين في «تويتر» اليوم (الثلاثاء) متسائلاً عن تأثر الضمان باستقدام سائق خاص وعاملة منزلية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «العمل»: استقدام 2 من العمالة المنزلية فقط لمستفيدي «الضمان» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.