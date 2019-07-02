شكرا لقرائتكم خبر عن «قياس» يعقد اختبار القدرة المعرفية في 65 مقراً بالمملكة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)
تعقد هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، الأسبوع الحالي، اختبار القدرة المعرفية الذي يُقدِّمه المركز لعدد من الجهات الحكومية للمفاضلة على الوظائف، والذي يستمر حتى يوم الجمعة 2 ذي القعدة.
كما يقيس الاختبار مجموعة من القدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث.
وسيُعقد الاختبار على مدى خمسة أيام في 65 مقراً بجميع مدن المملكة، ويتكون الاختبار من 4 قدرات رئيسية، هي: القدرة اللفظية، والقدرة الكمية، والقدرة الاستدلالية، والقدرة المكانية.
ولا يعتمد الاختبار اعتماداً مباشراً على مقررات دراسية محددة، وإنما يعتمد على الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة، والخصائص الفردية للشخص.
كانت هذه تفاصيل خبر «قياس» يعقد اختبار القدرة المعرفية في 65 مقراً بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.