شكرا لقرائتكم خبر عن «قياس» يعقد اختبار القدرة المعرفية في 65 مقراً بالمملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

تعقد هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، الأسبوع الحالي، اختبار القدرة المعرفية الذي يُقدِّمه المركز لعدد من الجهات الحكومية للمفاضلة على الوظائف، والذي يستمر حتى يوم الجمعة 2 ذي القعدة.

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كما يقيس الاختبار مجموعة من القدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث.

وسيُعقد الاختبار على مدى خمسة أيام في 65 مقراً بجميع مدن المملكة، ويتكون الاختبار من 4 قدرات رئيسية، هي: القدرة اللفظية، والقدرة الكمية، والقدرة الاستدلالية، والقدرة المكانية.

ولا يعتمد الاختبار اعتماداً مباشراً على مقررات دراسية محددة، وإنما يعتمد على الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة، والخصائص الفردية للشخص.