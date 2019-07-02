شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء مريض هندي من على متن منصة عائمة في البحر الأحمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أخلى حرس الحدود مريضاً يحمل الجنسية الهندية من على متن منصة عائمة في البحر الأحمر. أكد ذلك، الحساب الرسمي لحرس الحدود بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم (الثلاثاء).



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