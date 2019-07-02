شكرا لقرائتكم خبر عن علي محسن يثمن دور المملكة في التسهيل على الحجاج والمعتمرين اليمنيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ثمن نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، دور المملكة العربية السعودية والتسهيلات الممنوحة للحجاج والمعتمرين، وتجاوز العراقيل والصعوبات التي تضاعفت مع وجود انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم (الثلاثاء) وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، إذ استمع إلى ترتيبات الوزارة لموسم الحج القادم.

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وأكد نائب الرئيس اليمني -بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن القيادة السياسية اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي تولي اهتماماً كبيراً وتحرص على نجاح موسم الحج وتلافي أي سلبيات.

وأشاد علي محسن بدور الوزارة، منوهاً إلى أهمية مضاعفة الجهود واستكمال التجهيزات مبكراً لخدمة حجيج بيت الله الحرام القادمين من كل المحافظات اليمنية وتوفير الخدمات اللازمة وتسهيل الإجراءات بما يضمن سلامة وراحة الحجاج اليمنيين وتسهيل أدائهم للمناسك.

من جانبه، قدم وزير الاوقاف شرحاً مفصلاً عن الترتيبات الجارية للنقل والإقامة وغيرها علاوة على تقرير عن مواسم العمرة التي تمت بنجاح وبتنسيق وتعاون مستمر مع الجهات المختصة في المملكة، معبراً عن شكره وتقديره للاهتمام بالحجاج والمعتمرين.