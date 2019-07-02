سياسي: كل ما يهم إيران نشر الدمار واستهداف مطارات المملكة جريمة حرب

2019-07-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال المحلل السياسي، عبدالرحمن المرشد، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية تأتمر بأوامر إيران ومدعومة بشكل واضح من طهران، مؤكدًا أن إيران لا تهتم بالسلام في المنطقة أو بنشر التعايش السلمي بين دول المنطقة، وأن كل ما يهمها هو نشر الفوضى والخراب والدمار.

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وأضاف المرشد خلال لقاء له على فضائية الغد الإخبارية، مع الإعلامية داليا نجاتي، أن ميليشيا الحوثي مدعومة من إيران بالتسليح والتدريب والتطوير، لافتًا إلى أن الطائرات المُسيّرة التي استهدفت على مطار أبها شبيه بطائرات “بابل” الإيرانية، نافيًا أن تكون لدى الحوثيين القدرة على تصنيع طائرات بدون طيار إذ يزعمون أن تلك الطائرات مصنعة في اليمن.

وأوضح المرشد أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية باستهداف المطارات السعودية يرقى لأن يكون جريمة حرب، كونها تستهدف مواقع مدنية وليست عسكرية، مشددًا على أن تلك الميليشيا الانقلابية لا مبدأ أو عهود لها، وسبق وأن استهدفت المدنيين داخل اليمن، كما نشرت أكثر من مليون لغم في اليمن و150 ألف لغم في المياه الدولية واستهدفت الملاحة الدولية ومواقع مضخات النفط في المملكة.

وشدّد المرشد على أن قوات التحالف العربي تقوم بأدوار مهمة في هذا الأمر، إذ تقوم باستهداف منصات إطلاق هذه الطائرات أو الصواريخ، مؤكدًا أن المملكة لم تدخر جهد في رفع مثل هذه الهجمات التي تعتبر جريمة حرب باستهدافها المدنيين، من عصابات إجرامية تخلت عن كل المبادئ الإنسانية.