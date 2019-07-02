حرس الحدود يخلي مريض من على متن منصة عائمة في البحر الأحمر

2019-07-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكّن حرس الحدود السعودي يوم الأحد الماضي من إخلاء بحار هندي الجنسية يبلغ من العمر 45 عامًا من على متن منصّة عائمة تسمى “السلطان” حاملة العلم الجيبوتي.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني أنه في إطار تنفيذ مهام المملكة للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م واستمرارًا في المهام الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود والمتمثلة في عمليات البحث والإنقاذ، حيث تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC عند الساعة ٢٣٥٨ مساء الأحد البريد الإلكتروني الوارد من (ALPHARD MARITIME) التابعة لشركة الأمن البحري الخاصة في سيرلانكا المتضمن وجود مريض هندي الجنسية يبلغ من العمر 45 عامًا على متن المنصة العائمة السلطان تحمل علم جيبوتي.

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وأضاف أن البحار تعرض لإصابة بالقدم وطفح جلدي وتقلصات في المعدة مع وجود دم بالبول وإعياء شديد وطلبهم تقديم المساعدة وإخلاء المريض من على متن المنصة العائمة، وعلى الفور تم تحليل المعلومات وتطبيق الإحداثي على مشغل الخرائط الإلكترونية، وأتضح أن المنصة تقع شمال غرب المدخل الشمالي لجزيرة فرسان بحوالي 92 ميلًا بحريًا، وقام المركز بتحديد نقطة التقاء لسفينة حرس الحدود رفحاء.

والقاطرة (STERLING PALM) تحمل علم منغوليا والتابعة للمنصة العائمة لإخلاء المريض في حين أنه تم توصيل المركز بين العائمة وطبيب لإسداء الرأي الطبي حتى تمت عملية الإخلاء بنجاح ونقل المريض لقاعدة الأمير أحمد بن عبدالعزيز البحرية بمنطقة جازان.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية والوكيل الملاحي للسفينة لإنهاء الإجراءات وتم التوجه به ونقله إلى أحد مستشفيات مدينة جازان بواسطة إسعاف الشؤون الطبية التابع لحرس الحدود لإجراء الكشوفات والفحوصات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.