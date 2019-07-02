شكرا لقرائتكم بريطانيا تُدين الهجوم على مطار أبها : على الميليشيا وقف هجماتها الإرهابية عبر الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-02 بريطانيا تُدين الهجوم على مطار أبها : على الميليشيا وقف هجماتها الإرهابية عبر الحدود متابعات الخليج 365 - واس أدانت الحكومة البريطانية اليوم بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي .

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط في بيان : نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث هجوم إرهابي آخر للحوثيين على مطار أبها الدولي ، وبأنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين، معرباً عن ادانة المملكة المتحدة لهذه الهجمات الإرهابية المشينة .

وأضاف يجب على الحوثيين وقف هذه الهجمات الإرهابية عبر الحدود وتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة، والعمل عن كثب مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ومن الأهمية بمكان إحراز تقدم قبل دورة مجلس الأمن في 18 يوليه” .









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تُدين الهجوم على مطار أبها : على الميليشيا وقف هجماتها الإرهابية عبر الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.