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الان تتابع طلاب ( موهبة ) بين تصنيع الطائرات و حل مشكلات البيئة والان مع التفاصيل
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تقام بجامعة المؤسس و (الطبية) يحصدوا أولى الجوائز
الخليج 365-جدة-هاني الثبيتي
فاز فريق تخصص العلوم الطبية بمسابقات العروض العلمية خلال الأسبوع الأول وذلك ضمن منافسات برنامج موهبة الاثرائي الصيفي للعام 2019 الذي تستضيفه جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، حيث قدّم الطلاب عروضا علمية في قالب إبداعي أبرزوا فيه التحصيل العلمي الذي استفادوه في مختلف تخصصاتهم.
وحيث يعمل طلاب هندسة الطاقة المتجددة على مشاريع نوعية تخدم حل مشكلات الطاقة بما يخدم البيئة والمحافظة عليها، يقوم طلاب مسار علم الطيران على دراسة هيكل الطائرة وأجزائه، ويعمل كل طالب على تصنيع نموذج لطائرة ليكون ضمن مجموعة المشاريع الختامية للبرنامج.
من جهته أوضح رئيس برنامج موهبة الإثرائي الصيفي الدكتور إقبال محمد اسماعيل أن الطلاب تألقوا بإبداعاتهم ومشاريعهم ، فكل فريق قدّم عروضاً علمية تشمل بوربوينت وتجارب ومشاهد تمثيلية ومونتاج أفلام بقالب إبداعي، مضيفاً أنه جرى تكريم نجوم الأسبوع من كل تخصصات البرنامج والذين تم اختيارهم بدقة وفقا للتميز العلمي والسلوك المثالي، وبرنامج موهبة يشهد قفزات نوعية عاماً بعد آخر ، مشيراً أن الهدف من البرنامج تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم.
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