الان تتابع تركي حمدان: لجنة الإفراج المشروط رفضت الإفراج عن والدي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلن تركي التركي نجل حميدان التركي، الموقوف السعودي في أمريكا، عن أن رجنة الإفراج المشروج رفضت الإفراج عن والده، وأبلغهم مندوب اللجنة بقرار الرفض هاتفيا دون الاستماع إلى أقواله.
وتأجلت الجلسة السابقة للتركي في بداية شهر رمضان عقب منعه من الحضور بسبب الأحوال الجوية، وكان القضاء الأمريكي قد رفض العام الماضي الإفراج المشروط عن حمديان التركي، على أن تتم إعادة اللجنة خلال العام الحالي.
وأحبط مسؤولون سابقون في مكتب التحقيقات الفيدرالية عام 2013 نقل التركي لإكمال محاكمته في السعودية من خلال تقديم ادعاءات كاذبة بتورطه في جريمة قتل رئيس إدارة الإصلاح في سجن كولورادو، واتضح عدم صحة تلك الادعاءات.
ونفى التركي التهم التي وصفها بالملفقة، عقب إعلان محكمة كولورادو إدانته بتهمة الاعتداء على مدربة منزله الإندونيسية في 31 أغسطس عام 2006، وحكمت عليه بالسجن 28 عاما، وفي 25 فبراير 2011 قررت المحكمة تخفيف الحكم عليه من 28 سنة إلى 8 سنوات لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي حسب شهادة آمر السجن.
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