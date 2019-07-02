حرس الحدود ينقذ بحارا هنديا على متن منصة عائمة في البحر الأحمر

تمكن حرس الحدود السعودي يوم الاحد الموافق ١٤٤٠/١٠/٢٧ه من اخلاء بحار هندي الجنسية يبلغ من العمر 45 عام من على متن منصة عامة تسمى ( السلطان ) حاملة العلم الجيبوتي واوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم / مسفر بن غنام القريني بأنه في اطار تنفيذ مهام المملكة العربية السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ البحريين لعام 1979م واستمرارا في المهام الانسانية التي يقدمها حرس الحدود و المتمثلة في عمليات البحث والانقاذ

حيث تلقى مركز تنسيق البحث والانقاذ بجدة JMRCC عند الساعة ٢٣٥٨ مساء الأحد ٢٧ شوال البريد الإلكتروني الوارد من ( ALPHARD MARITIME ) التابعة لشركة الأمن البحري الخاصة في سيرلانكا المتضمن وجود مريض هندي الجنسية يبلغ من العمر 45 عام على متن المنصة العائمة ( السلطان ) تحمل علم ( جيبوتي ) حيث تعرض لإصابة بالقدم وطفح جلدي وتقلصات في المعدة مع وجود دم بالبول وإعياء شديد وطلبهم تقديم المساعدة وإخلاء المريض من على متن المنصة العائمة…وعلى الفور تم تحليل المعلومات وتطبيق الإحداثي على مشغل الخرائط الإلكترونية وأتضح أن المنصة تقع شمال غرب المدخل الشمالي لجزيرة فرسان بحوالي (92) ميل بحري وقام المركز بتحديد نقطة التقاء لسفينة حرس الحدود رفحاء

والقاطرة ( STERLING PALM ) تحمل علم ( منغوليا ) والتابعة للمنصة العائمة لاخلاء المريض في حين انه تم توصيل المركز بين العائمة وطبيب لإسداء الرأي الطبي حتى تمت عملية الإخلاء بنجاح ونقل المريض لقاعدة الامير احمد بن عبدالعزيز البحرية بمنطقة جازان والتتسيق مع الجهات المعنية والوكيل الملاحي للسفينة لانهاء الإجراءات وتم التوجه به ونقله الى احد مستشفيات مدينة جازان بواسطة اسعاف الشؤون الطبية التابع لحرس الحدود لإجراء الكشوفات والفحوصات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .