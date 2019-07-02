نتائج قبول وزارة العدل أسماء المرشحين على وظائف المرتبة الخامسة بمهنة مساح

استعلام نتائج قبول وزارة العدل 1440 والتي اعلن عنها مؤخراً، حيث أفرجت وزارة العدل عن أسماء المرشحين على وظائف المرتبة الخامية من الرجال، وتم الإعلان عن نتائج ترشيح المسابقة الوظيفية بمهنة “مسّاح” من المتقدمين خلال شهر شوال 1440، لشغل عدد 54 وظيفة للرجال من الخريجين الحاصلين على شهادة الدبلوم بعد الثانوية وفق ما جاء في شروط التقمي على وظائف وزارة العدل خلال فترة القبول والتسجيل التي انتهت منذ عدة أيام.

بوابة توظيف وزارة العدل السعودية، نشرت اليوم نتائج قبول وزارة العدل لوظائف المرتبة الخامسة للرجال، والتي تم التقديم عليها من خلال بوابة التوظيف الإلكتروني جدارة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، بعد دخول الخريجين على منصة جدارة وتسجيل البيانات والتقديم على توظيف وزارة العدل، وحمل اسم المسمى الوظيفي المتقدم عليه مسّاح بالمرتبة الخامية، واليوم تم نشر نتائج القبول على وظائف المرتبة الخامسة للتعين.

استعلام نتائج قبول وزارة العدل 1440

طريقة التعرف على نتائج قبول وزارة العدل 1440 والتي تتمحور حول نتائج التوظيف للرجال على المرتبة الخامسة، من خلال تسجيل الدخول على موقع وزارة العدل من حساب المستخدم برقم الهوية ورقم الجوال، ثم الاستعلام عن نتائج التوظيف واستعلام عن أسماء المرشحين لاستمال باقي الإجراءات والتي سيعلن عنها ضمن نتائج القبول وقد يكون منها عملية مطابقة البيانات.

ادخل على موقع وزارة العدل من خلال الموقع الرسمي الخدمات الإلكترونية نتائج التوظيف، من خلال رابط نتائج قبول وظائف وزارة العدل الإلكتروني ولم يتم الإشارة لكون نتائج التوظيف المعلن عنها مؤخرا متاحة على جدارة.