شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إصدار تراخيص المخططات العشوائية بمكة.. وتقسيمها إلى 13 منطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

اعتمد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص التنظيمات الجديدة لإصدار رخص البناء للمخططات العشوائية.

وانتهت اللجنة المشكلة من تقسيم المخططات العشوائية في مكة المكرمة إلى 13 منطقة حسب المخططات المعتمدة من قِبل الأمانة، وإعداد مخطط تنظيمي عام وتنظيم الشوارع لكامل مدينة مكة المكرمة وإعطاء كل منطقة رقم، بحيث يصبح رقم المخطط المطلوب عند إصدار الرخص، واعتماد رقم التسجيل كرقم للموقع يتم بموجبه إصدار رخص البناء في المناطق العشوائية، مع اعتماد المصورات الجوية لعام 2015 وتعديل بيانات نموذج الرخص حتى يتماشى مع الآلية الجديدة، وتعديل المسار الخاص بمعاملات الاشتراطات الخاصة بالمواقع وفق الآلية الجديدة واختصار الإجراءات، وإتاحة طبقة المخططات التنظيمية المعتمدة للمكاتب الهندسية.

وسيتم التنسيق بين البلديات الفرعية وإدارة تقنية المعلومات بأن رقم القطعة يشار إليه برقم السجل العقاري ويدون في الكروكي المرفق للمعاملة من قبل المكتب الهندسي المعتمد عند تقديم الطلب للبلدية.