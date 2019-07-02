تنظيم المعارض والمؤتمرات يضع المملكة على خارطة الوجهات العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات تضع المملكة على خارطة الوجهات العالمية المتميزة لإقامة المعارض والمؤتمرات بكل أشكالها، وتوضح دور الهيئة في تنمية قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة ورفع تنافسيتها كواحدة من أهم اقتصاديات العالم وعضو في مجموعة العشرين، مضيفا أنها ستسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاعات المختلفة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات تهدف إلى تطوير القطاع وتنميته وصياغة تشريعاته وإجراءاته وأنظمته وتطوير وتنمية الكوادر الوطنية العاملة فيه وتسهيل الاستثمارات في القطاع وتنميته، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، وتقدم الدعم الفني للمشاركات الحكومية الخارجية لإبراز المملكة كوجهة جاذبة للمعارض والمؤتمرات، إضافة إلى المساهمة في استقطاب الفعاليات العالمية المميزة واستحداثها وتطوير المحلي منها، والتعاون البناء مع كل الجهات الحكومية والخاصة لتوحيد الجهود ودعم استقطاب واستحداث معارض ومؤتمرات نوعية تخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

أبرز ملامح الترتيبات

صياغة التشريعات والسياسات لقطاع المعارض والمؤتمرات

إصدار الموافقات للجهات الحكومية والتراخيص للجهات غير الحكومية

تسويق المملكة كوجهة جاذبة لإقامة المعارض والمؤتمرات

استقطاب معارض ومؤتمرات دولية نوعية وتطوير المحلية ودعمها

تشجيع الاستثمار وتدريب الكوادر الوطنية وتمكين رواد القطاع ودعمهم