الاقتراب من اللقب الثالث شعار تشيلي وبيرو في كوبا أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تصطدم طموحات منتخب تشيلي في الاقتراب خطوة جديدة من إحراز لقبه الثالث على التوالي في كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أمريكا» بصلابة منتخب بيرو في المربع الذهبي للنسخة السادسة والأربعين من البطولة التي تستضيفها البرازيل.

ويلتقي منتخب تشيلي حامل لقب النسختين الأخيرتين من كوبا أمريكا مع نظيره منتخب بيرو اليوم الأربعاء على ملعب جريميو أرينا في المربع الذهبي.

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وحل منتخب تشيلي في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة لكوبا أمريكا في الوقت الذي تأهل فيه منتخب بيرو لدور الثمانية باعتباره من بين أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث.

أما منتخب بيرو فجمع أربع نقاط في دور المجموعات من التعادل مع فنزويلا سلبيا ثم الفوز على بوليفا بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل الخسارة بخمسة أهداف نظيفة على يد المنتخب البرازيلي، ثم تفوق الفريق على أوروجواي بنتيجة 5 ـ4 في دور الثمانية بركلات الجزاء الترجيحية.

وسيكون حلم الاقتراب من اللقب الثالث شعار الفريقين خلال مواجهتهما.