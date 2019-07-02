8 ميداليات لأخضر قوى الإعاقة في تونس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض اختتم المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة مشاركته في ملتقى تونس الدولي «الجائزة الكبرى» بتحقيق 8 ميداليات «ذهبيتين وفضية واحدة و5 برونزيات» ورقم تأهيلي لبطولة العالم التي ستقام في دبي خلال شهر نوفمبر المقبل. وجاء الرقم التأهيلي للاعبة سارة الجمعة التي حققت الميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات دفع الجلة بمسافة 6:39 أمتار «تصنيف F36»، لتقتنص بطاقة التأهل، فيما حقق الميدالية الذهبية الأولى العداء نور الصناع بحلوله أولا في سباق 100 م «تصنيف T44» بزمن 12،20 ثانية.



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