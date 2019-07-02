القبض على وزير الدفاع ومفتش الشرطة بسريلانكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كولومبو

أعلن مسؤولون في سريلانكا القبض على وزير الدفاع والمفتش العام للشرطة السابقين أمس، بسبب ما تردد عن فشلهما في منع وقوع تفجيرات عيد الفصح التي أودت بحياة 261 شخصا.

وتم إلقاء القبض على وزير الدفاع السابق هيماسيري فرناندو، والمفتش العام السابق للشرطة بوجيت جاياسوندارا، بسبب إهمالهما في أداء الواجب، وتم احتجازهما أثناء وجودهما في مستشفيين مختلفين بكولومبو، كان كل منهما قد توجه إليه.

وكان قد صدر أمر لكليهما أمس الأول بالمثول أمام إدارة التحقيقات الجنائية للتحقيق معهما بشأن تفجيرات عيد الفصح، ولكن بدلا من التوجه لتقديم إفادتيهما زعم كل منهما أنه معتل ومضطر للذهاب إلى المستشفى.