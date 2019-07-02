عمان تنفي إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مسقط

نفت وزارة الخارجية العمانية أمس إقامة علاقات دبلوماسية بين السلطنة وإسرائيل.

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وقال مصدر مطلع في الوزارة «إن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول إقامة علاقات دبلوماسية بين السلطنة ودولة إسرائيل لا أساس له من الصحة».

وأضاف المصدر أن السلطنة «حريصة على بذل كل الجهود لتهيئة الظروف الدبلوماسية المواتية لاستعادة الاتصالات بين كل الأطراف الدولية والسلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين القول أمس «أخيرا تم إعلان استئناف العلاقات الرسمية مع عمان».