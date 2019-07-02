متهم باغتيال مسؤول ألماني يتراجع عن اعترافه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علمت وكالة الأنباء الألمانية أن المتهم باغتيال مسؤول حكومي ألماني تراجع عن اعترافه بالقتل.

وكان المتهم شتيفان إي. المشتبه به في قتل رئيس المجلس المحلي لمدينة كاسل الألمانية فالتر لوبكه، اعترف بارتكاب الجريمة، حسبما أعلن وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر الأسبوع الماضي.

وعثر على لوبكا «65 عاما» ليلة الثاني من يونيو الماضي في شرفة منزله في بلدة فولفهاجن-إستا في كاسل مصابا بطلق ناري في رأسه، ولم تفلح عمليات إنعاشه وتوفي في أعقاب ذلك بفترة وجيزة، وأثبت تشريح الجثة أن لوبكه أصيب بطلق ناري من مسافة قريبة.

وتلقى لوبكه تهديدات بالقتل بعدما رد على صيحات استهجان خلال مؤتمر عن إيواء اللاجئين عام 2015 بأن من لا يتفق مع قيم التعايش المشترك، يمكنه مغادرة ألمانيا .