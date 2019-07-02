لعبة ثعبان تحرك الشرطة في ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تسبب ثعبان لعبة في استدعاء الشرطة إلى مهمة في ولاية راينلاند - بفالتس الألمانية.

وقالت الشرطة أمس «إن امرأة رأت ما اعتقدت أنه ثعبان كوبرا في وضع الهجوم داخل حديقة منزلها في مدينة فوسجونهايم، ولكي تمنع الثعبان من الهروب، وضعت المرأة فوقه صحنا وثبتته بوضع حجر عليه. وعندما وصل رجال الشرطة وجدوا أن الثعبان لعبة من البلاستيك».

وقال متحدث باسم الشرطة «كانت مهمة مثيرة للدهشة. هنا في المنطقة تظهر من حين لآخر ثعابين محلية النوع، لكننا لم نر مثل هذه الواقعة من قبل».