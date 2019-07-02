السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تسبب ثعبان لعبة في استدعاء الشرطة إلى مهمة في ولاية راينلاند - بفالتس الألمانية.
وقالت الشرطة أمس «إن امرأة رأت ما اعتقدت أنه ثعبان كوبرا في وضع الهجوم داخل حديقة منزلها في مدينة فوسجونهايم، ولكي تمنع الثعبان من الهروب، وضعت المرأة فوقه صحنا وثبتته بوضع حجر عليه. وعندما وصل رجال الشرطة وجدوا أن الثعبان لعبة من البلاستيك».
وقال متحدث باسم الشرطة «كانت مهمة مثيرة للدهشة. هنا في المنطقة تظهر من حين لآخر ثعابين محلية النوع، لكننا لم نر مثل هذه الواقعة من قبل».
كانت هذه تفاصيل خبر لعبة ثعبان تحرك الشرطة في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.