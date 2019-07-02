أمطار الهند تودي بحياة 27 شخصا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيودلهي

غمرت الأمطار الموسمية الغزيرة العاصمة المالية للهند مومباي ومناطق قريبة، وأودت بحياة 27 شخصا، وأدت لعرقلة حركة الملاحة الجوية والسكك الحديدية والطرق البرية.

وقال مسؤولو هيئة الأرصاد «إن مومباي شهدت خلال الـ 24 ساعة الماضية أسوأ موجة سقوط أمطار منذ عقد، كما أصدرت أقصى تحذير من هطول مزيد من الأمطار».

وأوضح أحد مسؤولي الشرطة أن 18 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 50 آخرون، إثر انهيار حائط في منطقة عشوائية في إيست مالاد، كما لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، بينهم طفل (3 أعوام)، إثر انهيار سور مدرسة على منزلين، إضافة إلى مصرع ستة عمال في حادث انهيار حائط في منطقة بوني، على بعد 200 كلم من مومباي.