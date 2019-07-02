لقاء ولي العهد بإمبراطور اليابان دعم لرؤية البلدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - طوكيو

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي أن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لليابان ولقاءه إمبراطور اليابان ناروهيتو في طوكيو يمثلان دعما لآفاق التعاون بين البلدين الصديقين وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030 في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية.

وأشاد الفهادي بنتائج مشاركة السعودية برئاسة ولي العهد في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة أوساكا اليابانية، وقال: إن نتائج قمة مجموعة دول العشرين جاءت على مستوى التطلعات وعكست استشعار دول المجموعة لمسؤولياتها نحو بناء مستقبل اقتصادي يتمحور حول الإنسان، ومواجهة التحديات الديموغرافية والتقنية، مشيرا إلى أن ولي العهد عبر باسم المملكة عن تقديره لمثل هذه اللقاءات المهمة وتطلعه لاستضافة قادة مجموعة العشرين العام المقبل في الرياض لمواصلة تقديم المبادرات الاقتصادية تجاه استقرار شعوب العالم ومستقبل البشرية.

وأكد السفير أن التقدير العالي الذي حظي به حضور ولي العهد جاء نتيجة للمكانة الرفيعة التي باتت تحتلها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، لافتا إلى التقدير الكبير لدور المملكة الداعم للاستقرار الدولي، وللمبادرات التي قدمتها المملكة لخدمة بيئة الأعمال وتطوير البيئة التنافسية، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاعات الخاصة والعامة.