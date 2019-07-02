اختبار القدرة المعرفية للمفاضلة الوظيفية في قياس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تعقد هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس الأسبوع الحالي، اختبار القدرة المعرفية الذي يقدمه المركز لعدد من الجهات الحكومية للمفاضلة على الوظائف، ويستمر حتى الثاني من ذي القعدة المقبل.
ويعد اختبار القدرة المعرفية هو أحد المقاييس التي يقدمها المركز لعدد من الجهات الحكومية للمفاضلة على الوظائف، ومنهم المرشحين للوظائف التي أعلنتها وزارة العدل أخيرا، كما يقيس الاختبار مجموعة من القدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث.
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